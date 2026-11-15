ЦСКА II се спъна в Горна Оряховица, но се завърна на върха

Дублиращият тим на ЦСКА завърши при нулево равенство при гостуването си на Локомотив (Горна Оряховица) в двубой от 16-ия кръг на Втора лига. Със спечелената точка "армейците" се изравниха с Черноморец (Бургас), но отново излязоха на върха в класирането заради по-добрите показатели в директната среща с "акулите".

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"Железничарите" остават на осмата позиция в подреждането, а в следващия кръг ще се изправят срещу Хебър в Пазарджик. За "червените" предстои домакинство на Берое.

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