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ЦСКА II се спъна в Горна Оряховица, но се завърна на върха

  • 15 ное 2026 | 16:48
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ЦСКА II се спъна в Горна Оряховица, но се завърна на върха

Дублиращият тим на ЦСКА завърши при нулево равенство при гостуването си на Локомотив (Горна Оряховица) в двубой от 16-ия кръг на Втора лига. Със спечелената точка "армейците" се изравниха с Черноморец (Бургас), но отново излязоха на върха в класирането заради по-добрите показатели в директната среща с "акулите".

Втора лига на живо: играе се последният мач за деня
Втора лига на живо: играе се последният мач за деня

"Железничарите" остават на осмата позиция в подреждането, а в следващия кръг ще се изправят срещу Хебър в Пазарджик. За "червените" предстои домакинство на Берое.

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