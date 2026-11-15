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Рилски спортист надигра Хебър, но взе само точка с късен гол

  • 15 ное 2026 | 17:59
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Рилски спортист надигра Хебър, но взе само точка с късен гол

Рилски спортист завърши наравно 1:1 с Хебър (Пазарджик) в домакинството си от 16-ия кръг на Втора лига. Двубоят започна с минута мълчание в памет на жертвите от тежката катастрофа на автомагистрала "Тракия" в началото на седмицата.  

Първото полувреме премина под диктовката на "скиорите", които обаче не успяха да създадат чиста голова възможност. На няколко пъти Митко Митков проби отляво и центрира към Илия Димитров, но деветката на Рилецо така и не успя да отправи точен изстрел. Мартин Атанасов стреля веднъж от дистанция, а още в началото удар на Юлиян Ненов беше блокиран. Гостите от Пазарджик имаха един шанс, при който Мирослав Георгиев засече с глава центриране от корнер.

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След почивката Пламен Крумов направи няколко промени и натискът на домакините продължи. Въпреки това Редон Роймар се възползва от една неточност и излезе сам срещу вратаря. Първоначално Драгомир Петков спаси, но топката се върна в Роймар, който я прати в мрежата.

Това беше и единствената опасност пред вратата на Рилецо през втората част. Тимът отговори с ожесточен натиск, който даде резултат в 87-ата минута. Тогава Георги Божилов беше съборен в наказателното поле и сам изпълни дузпата, пращайки топката в мрежата за 1:1.  

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