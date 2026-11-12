Политехника привлече бивш играч на Черно море преди мача във Варна

Отборът на Политехника се похвали с ново попълнение. Новакът в Sesame Национална баскетболна лига ще разчита на услугите на бившия играч на Черно море Мартин Коцев.

"Добре дошъл в Политехника (Дупница), Мартин Коцев! Мартин е най-новото ни попълнение и ще носи екипа с номер 11! Той е играл за Куарте де Хуерва в Испания и е бил капитан на Черно море през сезоните 2022/23 и 2023/24", информираха от клуба в социалните мрежи и добави:

"Марти, пожелаваме ти преди всичко здраве, увереност във всеки мач и много поводи да се гордееш с играта си! Нека в Дупница намериш съотборници, на които можеш да разчиташ, и запишеш с тях победи, които ще помниш дълго. Пожелаваме ти да се наслаждаваш на играта и да постигнеш целите си с екипа на Политехника!"

Трансферът се осъществи два дни преди Политехника да гостува на Черно море Навибулгар в мач от шестия кръг на баскетболното първенство.

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