Манчини няма да разчита на дебютанти за мача с Франция

Селекционерът на Италия Роберто Манчини обяви групата за мача срещу Франция довечера. Наставникът трябваше да остави извън нея шестима футболисти, тъй като в момента разполага с 29 играчи.
Тези, на които няма да разчита, за двубоя с “петлите” са Хонест Аханор, Матео Палма, Федерико Гати, Николо Пизили, Алфаджо Сисе и Матия Либерали. Това означава, че днес няма да има дебютант в състава. Сисе, Либерали и Палма са тримата, които нямат записани минути за “адзурите”.
Палма и Гати не бяха включени в първоначалния състав. Първият замени контузилия се Джанлука Манчини, а Гати бе добавен в неделя. Николо Дзаниоло пък отпадна от тима във вторник поради лични причини.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google