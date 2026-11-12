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Манчини няма да разчита на дебютанти за мача с Франция

  • 12 ное 2026 | 12:31
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Манчини няма да разчита на дебютанти за мача с Франция

Селекционерът на Италия Роберто Манчини обяви групата за мача срещу Франция довечера. Наставникът трябваше да остави извън нея шестима футболисти, тъй като в момента разполага с 29 играчи.

Тези, на които няма да разчита, за двубоя с “петлите” са Хонест Аханор, Матео Палма, Федерико Гати, Николо Пизили, Алфаджо Сисе и Матия Либерали. Това означава, че днес няма да има дебютант в състава. Сисе, Либерали и Палма са тримата, които нямат записани минути за “адзурите”.

Палма и Гати не бяха включени в първоначалния състав. Първият замени контузилия се Джанлука Манчини, а Гати бе добавен в неделя. Николо Дзаниоло пък отпадна от тима във вторник поради лични причини.

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