Манчини няма да разчита на дебютанти за мача с Франция

Селекционерът на Италия Роберто Манчини обяви групата за мача срещу Франция довечера. Наставникът трябваше да остави извън нея шестима футболисти, тъй като в момента разполага с 29 играчи.

Тези, на които няма да разчита, за двубоя с “петлите” са Хонест Аханор, Матео Палма, Федерико Гати, Николо Пизили, Алфаджо Сисе и Матия Либерали. Това означава, че днес няма да има дебютант в състава. Сисе, Либерали и Палма са тримата, които нямат записани минути за “адзурите”.

Honest Ahanor, Federico Gatti, Matteo Palma, Riccardo Cassano, Niccolò Pisilli, Simone Lontani, Alphadjo Cisse e Mattia Liberali non giocheranno Italia-Francia e saranno in tribuna. I 23 CONVOCATI DI MANCINI Portieri: Donnarumma, Carnesecchi, Vicario Difensori: Kayode, Scalvini, Calafiori, Bastoni, Dimarco, Palestra, Ghilardi Centrocampisti: Ricci, Tonali, Fagioli, Doumbia, Frattesi, Romano, Barella, Vergara Attaccanti: S.Esposito, P.Esposito, Scamacca, Cambiaghi, Koleosho — Matteo Di Gangi (@MatteoDG93) November 12, 2026

Палма и Гати не бяха включени в първоначалния състав. Първият замени контузилия се Джанлука Манчини, а Гати бе добавен в неделя. Николо Дзаниоло пък отпадна от тима във вторник поради лични причини.

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