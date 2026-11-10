Черно море обърна Славия в мач с пет гола при U15

Черно море победи Славия с 3:2 в двубой от 11-ия кръг на Елитната юношеска група до 15 години. Срещата се проведе на стадион „Корабостроител“ във Варна, а домакините стигнаха до успеха след обрат.

Славия поведе в 12-ата минута чрез Георги Илиев. В 34-тата Преслав Желязков изравни за „моряците“ и двата отбора се оттеглиха на почивката при 1:1.

След подновяването на играта Черно море отбеляза още два гола. Матео Марков даде аванс на варненци в 49-ата минута, а в 56-ата Веселин Минчев увеличи преднината им на 3:1.

Влезлият като резерва Мартин Арсов намали за Славия в 66-ата минута, само две минути след появата си на терена. До края резултатът остана непроменен и Черно море спечели трите точки.

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