Септември с късен обрат и човек по-малко срещу Шипка Старс при U15

Септември победи Шипка Старс с 2:1 като гост в двубой от 11-ия кръг на Елитната юношеска група до 15 години. Столичани стигнаха до успеха на стадион „Шипка“ в Асеновград след късен обрат, въпреки че играха с човек по-малко от 60-ата минута.

През първото полувреме попадения не паднаха. След почивката Септември остана в намален състав, след като Петър Иванов получи втори жълт и съответно червен картон в 60-ата минута.

Домакините поведоха в 77-ата минута чрез Стефан Иванов. Септември обаче отговори с попадение на Теодор Георгиев, записано в същата минута.

В 81-вата минута Антонио Божилов се разписа за крайното 2:1 и донесе трите точки на гостите.

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