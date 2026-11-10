Етър наниза пет гола на ЦСКА 1948 при U15

Етър победи ЦСКА 1948 с 5:0 като гост в двубой от 11-ия кръг на Елитната юношеска група до 15 години. Срещата се проведе на терена на ВТУ „Тодор Каблешков“ в София, а Радослав Георгиев и Мартин Григоров се отличиха с по две попадения.

Гостите поведоха още в 3-тата минута чрез Радослав Георгиев. В 13-ата Мартин Григоров удвои преднината им, а в 22-рата отбеляза втория си гол за 3:0.

Само три минути по-късно Георгиев също се разписа за втори път и Етър се оттегли на почивката с четири гола аванс.

През второто полувреме влезлият като резерва Теодор Велчев оформи крайното 5:0 с попадение в 82-рата минута.

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