Локомотив реши пловдивското дерби при U15 с три гола за 24 минути

Локомотив (Пловдив) победи Ботев (Пловдив) с 3:0 в двубой от 11-ия кръг на Елитната юношеска група до 15 години. Домакините отбелязаха всички попадения още през първото полувреме на срещата на стадион „Локомотив“.
„Черно-белите“ поведоха в 8-ата минута чрез Симон Василев. В 16-ата Йоан Гичев удвои преднината им.
В 24-тата минута Андреан Ефтимов се разписа за 3:0 и оформи крайния резултат още преди почивката.
През второто полувреме повече попадения не паднаха и Локомотив спечели убедително градското дерби.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google