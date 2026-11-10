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  2. Локомотив (Пловдив) U15

Локомотив реши пловдивското дерби при U15 с три гола за 24 минути

  • 10 ное 2026 | 15:57
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Локомотив реши пловдивското дерби при U15 с три гола за 24 минути

Локомотив (Пловдив) победи Ботев (Пловдив) с 3:0 в двубой от 11-ия кръг на Елитната юношеска група до 15 години. Домакините отбелязаха всички попадения още през първото полувреме на срещата на стадион „Локомотив“.

„Черно-белите“ поведоха в 8-ата минута чрез Симон Василев. В 16-ата Йоан Гичев удвои преднината им.

В 24-тата минута Андреан Ефтимов се разписа за 3:0 и оформи крайния резултат още преди почивката.

През второто полувреме повече попадения не паднаха и Локомотив спечели убедително градското дерби.

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