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  2. Дунав (Русе) U15

Марица надви Дунав с два ранни гола при U15

  • 10 ное 2026 | 11:48
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Марица надви Дунав с два ранни гола при U15

Марица победи Дунав с 2:1 в двубой от 11-ия кръг на Елитната юношеска група до 15 години. Срещата се проведе на терена на Английската гимназия в Пловдив, а гостите играха с човек по-малко от 21-вата минута.

Домакините поведоха още в 5-ата минута чрез Филип Харизанов. В 19-ата Йордан Гълъбов удвои преднината на пловдивчани.

Само две минути след второто попадение Дунав остана в намален състав заради червен картон на Александър Ганчев. До почивката резултатът се запази 2:0.

През второто полувреме русенци намалиха чрез Ивелин Тодоров в 68-ата минута. До края повече попадения не паднаха и Марица спечели трите точки.

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