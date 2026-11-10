Кирил Миладинов с два гола при обрат на Левски срещу Национал при U15

Левски победи Национал с 3:2 в двубой от 11-ия кръг на Елитната юношеска група до 15 години. Срещата се проведе на помощното игрище на стадион „Георги Аспарухов“, а Кирил Миладинов се отличи с две попадения за „сините“.

Гостите поведоха в 13-ата минута чрез Александър Лазаров. Левски отговори само четири минути по-късно, когато Миладинов изравни за 1:1.

В 39-ата минута Миладинов се разписа за втори път и осъществи обрата, давайки преднина на домакините преди почивката.

През второто полувреме Михаил Тодоров увеличи аванса на „сините“ с попадение в 54-ата минута. Александър Марков намали за Национал в 73-тата, но до края резултатът остана непроменен и Левски спечели трите точки.

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