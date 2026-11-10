Спартак (Варна) победи Локомотив (София) с човек по-малко при U15

Спартак (Варна) победи Локомотив (София) с 2:0 като гост в двубой от 11-ия кръг на Елитната юношеска група до 15 години. Варненци спечелиха трите точки, въпреки че играха с човек по-малко от 20-ата минута.

Гостите поведоха в 12-ата минута чрез Красимир Неделчев. Осем минути по-късно Спартак остана в намален състав, след като Филип Йорданов получи червен картон.

До почивката резултатът се запази 1:0 в полза на варненци.

През втората част Спартак отбеляза още веднъж. Влезлият като резерва Даниел Костов се разписа в 76-ата минута и оформи крайното 2:0.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google