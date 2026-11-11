Vitality и Karmine Corp искат SkewMond от G2

От League of Legends дивизията G2 търсят нов отбор на Руди "SkewMond" Семаан след пристигането на Линас "Lyncas" Наунцикас, съобщават от Sheep Esports.
Договорът на джънглъра е за още две години, но няколко клуба вече са се свързали с организацията. Сред основните кандидати са Team Vitality и Karmine Corp.
С "пчеличките" се обсъжда размяна, при която Каан "Naak Nako" Окан ще премине в G2, а SkewMond ще поеме към Vitality. КCorp също проявява интерес към директен трансфер, но все още няма споразумение.
Снимка: Riot GamesДобави Sportal.bg като предпочитан източник в Google