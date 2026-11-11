Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. eSports

Vitality и Karmine Corp искат SkewMond от G2

  • 11 ное 2026 | 10:09
  • 119
  • 0
Vitality и Karmine Corp искат SkewMond от G2

От League of Legends дивизията G2 търсят нов отбор на Руди "SkewMond" Семаан след пристигането на Линас "Lyncas" Наунцикас, съобщават от Sheep Esports.

Договорът на джънглъра е за още две години, но няколко клуба вече са се свързали с организацията. Сред основните кандидати са Team Vitality и Karmine Corp.

С "пчеличките" се обсъжда размяна, при която Каан "Naak Nako" Окан ще премине в G2, а SkewMond ще поеме към Vitality. КCorp също проявява интерес към директен трансфер, но все още няма споразумение.

Снимка: Riot Games

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от eSports

Официално: Fluxo замразява CS състава си и освобождава трима играчи

Официално: Fluxo замразява CS състава си и освобождава трима играчи

  • 10 ное 2026 | 20:29
  • 923
  • 0
Южноамерикански отбор може да се оттегли от Counter-Strike

Южноамерикански отбор може да се оттегли от Counter-Strike

  • 10 ное 2026 | 18:45
  • 579
  • 0
Virtus.pro официално привлече Patsi

Virtus.pro официално привлече Patsi

  • 10 ное 2026 | 14:58
  • 427
  • 0
PGL премести турнир от Китай в Монголия за 2027 година

PGL премести турнир от Китай в Монголия за 2027 година

  • 10 ное 2026 | 13:36
  • 670
  • 0
MOUZ оглави световната ранглиста след триумфа в Пекин

MOUZ оглави световната ранглиста след триумфа в Пекин

  • 9 ное 2026 | 21:42
  • 2177
  • 0
Лас Вегас може да приеме Мейджъра през 2028 година

Лас Вегас може да приеме Мейджъра през 2028 година

  • 9 ное 2026 | 19:34
  • 1355
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Трудното за ЦСКА тепърва предстои, никога вече няма да позволят на Веласкес да излезе с подобен състав

Трудното за ЦСКА тепърва предстои, никога вече няма да позволят на Веласкес да излезе с подобен състав

  • 11 ное 2026 | 08:05
  • 15715
  • 53
Никола Цолов с нов тест в битката за титулярно място във Формула 1

Никола Цолов с нов тест в битката за титулярно място във Формула 1

  • 10 ное 2026 | 20:33
  • 29285
  • 41
УЕФА посочи Сенси за №1, втори е Салах

УЕФА посочи Сенси за №1, втори е Салах

  • 10 ное 2026 | 19:04
  • 30531
  • 308
Венци Стефанов: ЦСКА е най-добре от фаворитите, оптимист съм за нов стадион в "Овча купел"

Венци Стефанов: ЦСКА е най-добре от фаворитите, оптимист съм за нов стадион в "Овча купел"

  • 10 ное 2026 | 15:28
  • 30756
  • 87
Наказание отлага дебюта на Симеон Шишков за България

Наказание отлага дебюта на Симеон Шишков за България

  • 10 ное 2026 | 12:08
  • 19951
  • 4
ПАОК демонстрира класата си и разгроми Балкан в Ботевград

ПАОК демонстрира класата си и разгроми Балкан в Ботевград

  • 10 ное 2026 | 21:00
  • 21994
  • 51