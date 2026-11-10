Официално: Fluxo замразява CS състава си и освобождава трима играчи

Fluxo официално съобщи за паузирането на Counter-Strike дивизията си и ще преосмисли бъдещето си в дисциплината, както Sportal.bg вече съобщи. Решението идва след промени във формата и финансовия модел на мейджърите, както и загубата на важен стратегически партньор.
Под договор остават Рафаел "exit" Ласерда, Давид "dav1deuS" Тапия Малдонадо и треньорът Густаво "Juve" Александре. Ромеу "zevy" Роко, Кайке "kye" Бертолучи и Жоао "Ltz" Бонети ще бъдат освободени и ще могат да преговарят с други организации.
Така приключва четиригодишният период на Fluxo в Counter-Strike, през който тимът участва в три мейджъра - BLAST.tv Париж, BLAST.tv Остин и StarLadder Будапеща и спечели няколко регионални отличия в Бразилия.
Снимка: HLTVДобави Sportal.bg като предпочитан източник в Google