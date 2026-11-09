Феновете на Атлетико отново се ядосаха на Хулиан Алварес

Сблъсъкът срещу Барселона пред собствена публика бе перфектният момент за Хулиан Алварес да спечели окончателно доверието на онези фенове, които все още помнеха лятната сапунена опера около него, пише "Марка". Нямаше по-добър сценарий аржентинецът да демонстрира своята отдаденост и да постигне пълно изкупление от силно представяне срещу тима на Ханзи Флик, което да изведе Атлетико до върха.

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"Мундо Депортиво" съобщава също, че първоначалният замисъл за хореографията на феновете на Атлетико – с надпис „Моята сладка присъда“ и червено-бяла фланелка зад решетки – е трябвало да включва неговия номер 19. От ръководството на клуба обаче са препоръчали това да се избегне и идеята е отпаднала, за да се даде предимство единствено на футбола.

🔥 La condena de Julián Álvarez ✍️ Por Isaac Suárez https://t.co/Gjkdi5Jlme — MARCA (@marca) November 9, 2026

Вместо бленувания триумф обаче, нападателят се озова отново в изходна позиция. Той пропиля златни възможности и отново чу недоволството и освиркванията по трибуните на „Метрополитано“.

Още в 6-ата минута се озова сам срещу вратаря Жоан Гарсия с празно пространство пред себе си. Докато напредваше към вратата, през съзнанието му вероятно преминаха всички събития от изминалото лято и шансът да се превърне в герой. Прекаленото мислене обаче му изигра лоша шега. Нападателят се забави при завършващия удар, опита финт и остана без ъгъл за стрелба, превръщайки перфектната ситуация в разочарование.

❌ Julián Alvarez, una 'agria' condena ✍️ @JaviGomara https://t.co/8eskaJWaMS — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) November 8, 2026

Въпреки това аржентинецът не се предаде веднага. Той продължи да търси реванш и не след дълго се реваншира, като подаде за попадението на Джулиано Симеоне. Макар самият той да не успя да се разпише, отличната му асистенция временно разсея съмненията около представянето му.

Съдбата обаче поднесе нов драматичен момент през втората част при резултат 1:1, когато пред Хулиан се откри второ чисто положение пред вратата на Жоан Гарсия. Този път той смени подхода и опита прехвърлящ удар, но резултатът беше идентичен, ако не и по-болезнен. Топката прелетя над гредата, а освиркванията, които бяха почти замлъкнали след попадението му срещу Депортиво, отново се завърнаха. Част от привържениците не бяха готови да простят два толкова фрапантни пропуска в дерби срещу Барселона.

¡LOS COLCHONEROS REVIENTAN A JULIÁN! 🇦🇷❌ Julián Álvarez vivió una noche muy complicada contra el Barcelona, amigos... Primero, los colchoneros que fueron al Riyadh Air Metropolitano le dedicaron un enorme tifo en el que se ve a un jugador del equipo rojiblanco detrás de unos barrotes junto a la frase "Mi dulce condena". Después, tras haber fallado dos jugadas clarísimas frente a Joan García, las redes sociales se inundaron de seguidores del Atleti reventando al argentino, asegurando que "jugó para el Barça", que "fue un error no venderlo" y que debería ser suplente lo que resta de temporada. Ni él está feliz con el equipo, ni la gente está feliz con él... parece que todos salieron perdiendo. — Andre Marín (@andremarinpuig) November 9, 2026

Последвалите опасни удари на нападателя не бяха достатъчни да променят настроението по трибуните, което наложи и намесата на Диего Симеоне в негова защита след края на срещата.

„Той изигра важен мач и участва в три ключови ситуации извън асистенцията за Джулиано, включително центрирането към Баена. Всички искахме този гол, но ще го чакаме, защото е страхотен играч. За да стигнем там, където желаем, имаме нужда от най-добрата версия на Хулиан, иначе няма да успеем“, заяви Чоло.

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Към думите на треньора се присъедини и Алекс Баена, който също защити съотборника си: „Той направи силен мач и се надявам винаги да има толкова положения, колкото днес. Понякога просто липсва късмет пред гола.“

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Снимки: Imago