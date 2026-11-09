Феновете на Атлетико отново се ядосаха на Хулиан Алварес

Сблъсъкът срещу Барселона пред собствена публика бе перфектният момент за Хулиан Алварес да спечели окончателно доверието на онези фенове, които все още помнеха лятната сапунена опера около него, пише "Марка". Нямаше по-добър сценарий аржентинецът да демонстрира своята отдаденост и да постигне пълно изкупление от силно представяне срещу тима на Ханзи Флик, което да изведе Атлетико до върха.
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"Мундо Депортиво" съобщава също, че първоначалният замисъл за хореографията на феновете на Атлетико – с надпис „Моята сладка присъда“ и червено-бяла фланелка зад решетки – е трябвало да включва неговия номер 19. От ръководството на клуба обаче са препоръчали това да се избегне и идеята е отпаднала, за да се даде предимство единствено на футбола.
Вместо бленувания триумф обаче, нападателят се озова отново в изходна позиция. Той пропиля златни възможности и отново чу недоволството и освиркванията по трибуните на „Метрополитано“.
Още в 6-ата минута се озова сам срещу вратаря Жоан Гарсия с празно пространство пред себе си. Докато напредваше към вратата, през съзнанието му вероятно преминаха всички събития от изминалото лято и шансът да се превърне в герой. Прекаленото мислене обаче му изигра лоша шега. Нападателят се забави при завършващия удар, опита финт и остана без ъгъл за стрелба, превръщайки перфектната ситуация в разочарование.
Въпреки това аржентинецът не се предаде веднага. Той продължи да търси реванш и не след дълго се реваншира, като подаде за попадението на Джулиано Симеоне. Макар самият той да не успя да се разпише, отличната му асистенция временно разсея съмненията около представянето му.
Съдбата обаче поднесе нов драматичен момент през втората част при резултат 1:1, когато пред Хулиан се откри второ чисто положение пред вратата на Жоан Гарсия. Този път той смени подхода и опита прехвърлящ удар, но резултатът беше идентичен, ако не и по-болезнен. Топката прелетя над гредата, а освиркванията, които бяха почти замлъкнали след попадението му срещу Депортиво, отново се завърнаха. Част от привържениците не бяха готови да простят два толкова фрапантни пропуска в дерби срещу Барселона.
Последвалите опасни удари на нападателя не бяха достатъчни да променят настроението по трибуните, което наложи и намесата на Диего Симеоне в негова защита след края на срещата.
„Той изигра важен мач и участва в три ключови ситуации извън асистенцията за Джулиано, включително центрирането към Баена. Всички искахме този гол, но ще го чакаме, защото е страхотен играч. За да стигнем там, където желаем, имаме нужда от най-добрата версия на Хулиан, иначе няма да успеем“, заяви Чоло.
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Към думите на треньора се присъедини и Алекс Баена, който също защити съотборника си: „Той направи силен мач и се надявам винаги да има толкова положения, колкото днес. Понякога просто липсва късмет пред гола.“Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Снимки: Imago