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Симеоне към Габи Фернандес: Хулиан няма да излезе

  • 10 ное 2026 | 06:13
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Хулиан Алварес отново бе сред централните фигури в дербито между Атлетико Мадрид и Барселона. Аржентинският нападател, около когото имаше сериозен трансферен шум през изминалото лято именно заради каталунския гранд, изигра труден мач и пропусна две чисти голови положения, които можеха да променят развоя на срещата. Въпреки това Диего Симеоне го остави на терена през всичките 90 минути, като в края на двубоя заложи на любопитно и невиждано досега нападателно трио в лицето на Алварес, Джонатан Дейвид и Александър Сьорлот.

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Камерите на телевизионното предаване „Ел Диа Деспуес“ по „Мовистар“ уловиха любопитен момент край тъчлинията, доказващ пълната подкрепа на наставника към острието. Когато помощник-треньорът на „рохибланкос“ Габи се обръща към Симеоне с въпрос дали аржентинецът остава в игра, Чоло отговаря безапелационно: „Хулиан няма да излезе“.

На пресконференцията след мача треньорът на мадридчани за пореден път подчерта огромното си доверие към своя футболист:

„Хулиан направи силен двубой. Участва активно в три ситуации за гол и подаде за попадението на Джулиано. Какво повече можем да изискваме от него? Разбира се, всички искахме той да се разпише, но ще го изчакаме. Той ни е изключително нужен. Ако искаме да постигнем целите си, имаме нужда от него. В противен случай няма да стигнем далеч.“

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