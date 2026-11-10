Симеоне към Габи Фернандес: Хулиан няма да излезе

Хулиан Алварес отново бе сред централните фигури в дербито между Атлетико Мадрид и Барселона. Аржентинският нападател, около когото имаше сериозен трансферен шум през изминалото лято именно заради каталунския гранд, изигра труден мач и пропусна две чисти голови положения, които можеха да променят развоя на срещата. Въпреки това Диего Симеоне го остави на терена през всичките 90 минути, като в края на двубоя заложи на любопитно и невиждано досега нападателно трио в лицето на Алварес, Джонатан Дейвид и Александър Сьорлот.

Феновете на Атлетико отново се ядосаха на Хулиан Алварес

Камерите на телевизионното предаване „Ел Диа Деспуес“ по „Мовистар“ уловиха любопитен момент край тъчлинията, доказващ пълната подкрепа на наставника към острието. Когато помощник-треньорът на „рохибланкос“ Габи се обръща към Симеоне с въпрос дали аржентинецът остава в игра, Чоло отговаря безапелационно: „Хулиан няма да излезе“.

👀 Barcelona - Atletico Madrid maçında dikkat çeken an! ​Atletico Madrid'in yardımcı antrenörü Gabi ile Diego Simeone arasında geçen diyalog: 🗣 ​Gabi: "Julián Álvarez oyunda kalıyor mu?" 🗣 Diego Simeone: "Julián çıkmıyor." 😬 ​Gabi bu karara pek de sıcak bakmadı. https://t.co/e81BPRzI3h — Sporsal (@sporsAlll) November 9, 2026

На пресконференцията след мача треньорът на мадридчани за пореден път подчерта огромното си доверие към своя футболист:

„Хулиан направи силен двубой. Участва активно в три ситуации за гол и подаде за попадението на Джулиано. Какво повече можем да изискваме от него? Разбира се, всички искахме той да се разпише, но ще го изчакаме. Той ни е изключително нужен. Ако искаме да постигнем целите си, имаме нужда от него. В противен случай няма да стигнем далеч.“

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