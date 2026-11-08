Ман Юнайтед - Астън Вила, "червените дяволи" ще опитват да се измъкнат от опасната зона

Манчестър Юнайтед приема Астън Вила в мач от 10-ия кръг на Премиър лийг. “Червените дяволи” вече са в зоната на изпадащите и се нуждаят от победа, за да вземат глътка въздух преди предстоящата пауза за националните отбори. Тимът на Майкъл Карик е в серия от седем двубоя без успех в шампионата и при поражение е почти сигурно, че ще се стигне до промяна на мениджърския пост. Манчестър Юнайтед стигна до вдъхновяващ пълен обрат срещу Рома през седмицата, след като губеше с две попадения на почивката след изключително слабо първо полувреме. От своя страна Астън Вила също показа колебливи игри в първите двубои от сезона, но постепенно момчетата на Унай Емери намериха правилния ритъм и в момента са в серия от пет последователни двубоя без загуба, от които три победи. Бирмингамци пък имаха тежка сряда вечер, когато отнесоха три гола от Барселона на “Камп Ноу”.

Мениджърът на Манчестър Юнайтед Майкъл Карик прави две промени в своя състав в сравнение с тези, които започнаха двубоя с Рома. Нусаир Мазрауи и Юри Тилеманс заемат местата на Ейдън Хевън и контузилия се Карлос Балеба. Това означава, че Лени Йоро е преместен в центъра на отбраната, където ще си партнира с Хари Магуайър.

United's starting XI to face Aston Villa 🔴📋 ➡️ Youri Tielemans and Nous Mazraoui ⬅️ Carlos Baleba and Ayden Heaven 💪 @PatrickDorgu13 returns to the bench https://t.co/w24eW6tO2b — Manchester United (@ManUtd) November 8, 2026

Наставникът на Астън Вила Унай Емери прави три промени спрямо тима, който стартира срещу Барселона. Тейлър Харууд-Белис прави своя дебют в Премиър лийг. Леон Горетцка и Алисон също започват срещата на местата на Мати Кеш, Жоао Гомес и Еми Буендия.

Ready for #MUNAVL 👊 https://t.co/hSgNEUO0NV — Aston Villa (@AstonVilla) November 8, 2026

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Снимки: Gettyimages