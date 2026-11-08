Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Манчестър Юнайтед

Ман Юнайтед - Астън Вила, "червените дяволи" ще опитват да се измъкнат от опасната зона

  • 8 ное 2026 | 17:47
  • 619
  • 1
Ман Юнайтед - Астън Вила, "червените дяволи" ще опитват да се измъкнат от опасната зона

Манчестър Юнайтед приема Астън Вила в мач от 10-ия кръг на Премиър лийг. “Червените дяволи” вече са в зоната на изпадащите и се нуждаят от победа, за да вземат глътка въздух преди предстоящата пауза за националните отбори. Тимът на Майкъл Карик е в серия от седем двубоя без успех в шампионата и при поражение е почти сигурно, че ще се стигне до промяна на мениджърския пост. Манчестър Юнайтед стигна до вдъхновяващ пълен обрат срещу Рома през седмицата, след като губеше с две попадения на почивката след изключително слабо първо полувреме. От своя страна Астън Вила също показа колебливи игри в първите двубои от сезона, но постепенно момчетата на Унай Емери намериха правилния ритъм и в момента са в серия от пет последователни двубоя без загуба, от които три победи. Бирмингамци пък имаха тежка сряда вечер, когато отнесоха три гола от Барселона на “Камп Ноу”.

Мениджърът на Манчестър Юнайтед Майкъл Карик прави две промени в своя състав в сравнение с тези, които започнаха двубоя с Рома. Нусаир Мазрауи и Юри Тилеманс заемат местата на Ейдън Хевън и контузилия се Карлос Балеба. Това означава, че Лени Йоро е преместен в центъра на отбраната, където ще си партнира с Хари Магуайър.

Наставникът на Астън Вила Унай Емери прави три промени спрямо тима, който стартира срещу Барселона. Тейлър Харууд-Белис прави своя дебют в Премиър лийг. Леон Горетцка и Алисон също започват срещата на местата на Мати Кеш, Жоао Гомес и Еми Буендия.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Феновете на Ман Юнайтед няма да пият на стадиона в знак на протест към собствениците

Феновете на Ман Юнайтед няма да пият на стадиона в знак на протест към собствениците

  • 8 ное 2026 | 15:36
  • 1077
  • 1
Милан сложи край на подема на Дженоа с ранни голове

Милан сложи край на подема на Дженоа с ранни голове

  • 8 ное 2026 | 17:57
  • 4808
  • 1
Де Дзерби: Критериите на съдията не бяха достатъчно добри

Де Дзерби: Критериите на съдията не бяха достатъчно добри

  • 8 ное 2026 | 14:58
  • 1166
  • 0
Челси се провали срещу последния в Премиър лийг

Челси се провали срещу последния в Премиър лийг

  • 8 ное 2026 | 17:59
  • 4617
  • 6
Блестящ Алисон помогна на Ливърпул за успех срещу Кристъл Палас

Блестящ Алисон помогна на Ливърпул за успех срещу Кристъл Палас

  • 8 ное 2026 | 17:54
  • 8172
  • 11
Подготвя се поредната треньорска смяна в Серия "А"

Подготвя се поредната треньорска смяна в Серия "А"

  • 8 ное 2026 | 14:45
  • 2088
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Левски 0:3 ЦСКА, Гбамен се разписа след асистенция на Рейналдо

Левски 0:3 ЦСКА, Гбамен се разписа след асистенция на Рейналдо

  • 8 ное 2026 | 18:03
  • 115715
  • 343
Блестящ обрат с фамозен гол донесе три точки на Спартак срещу Арда

Блестящ обрат с фамозен гол донесе три точки на Спартак срещу Арда

  • 8 ное 2026 | 15:54
  • 31638
  • 23
Втора лига на живо: Пирин с обрат в Стара Загора

Втора лига на живо: Пирин с обрат в Стара Загора

  • 8 ное 2026 | 18:00
  • 20698
  • 7
Блестящ Алисон помогна на Ливърпул за успех срещу Кристъл Палас

Блестящ Алисон помогна на Ливърпул за успех срещу Кристъл Палас

  • 8 ное 2026 | 17:54
  • 8172
  • 11
Милан сложи край на подема на Дженоа с ранни голове

Милан сложи край на подема на Дженоа с ранни голове

  • 8 ное 2026 | 17:57
  • 4808
  • 1
Челси се провали срещу последния в Премиър лийг

Челси се провали срещу последния в Премиър лийг

  • 8 ное 2026 | 17:59
  • 4617
  • 6