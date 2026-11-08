Млад талант на Рома се зарадва на повиквателната си за Португалия

Атакуващият халф на Рома Родриго Мора говори за повиквателната си за националния отбор на Португалия преди двубоите от Лигата на нациите през ноември. Младият талант е изключително щастлив от това, че ще може да играе за своята родина и нарече Кристиано Роналдо "идол".
"Това е момент на голяма гордост за мен и семейството ми - да играеш за Португалия винаги е удоволствие. Кристиано Роналдо вече го няма, но той беше идол за всички в Португалия, включително и за мен. Научих много, откакто получих първата си повиквателна за националния отбор (през юни 2025 г. - б.р.), и съм много щастлив да бъда част от него”, каза 19-годишният Мора след победата на Рома с 3:0 над Сасуоло, в която отбеляза гол.
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