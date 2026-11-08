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  2. Португалия

Млад талант на Рома се зарадва на повиквателната си за Португалия

  • 8 ное 2026 | 19:52
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Атакуващият халф на Рома Родриго Мора говори за повиквателната си за националния отбор на Португалия преди двубоите от Лигата на нациите през ноември. Младият талант е изключително щастлив от това, че ще може да играе за своята родина и нарече Кристиано Роналдо "идол".

"Това е момент на голяма гордост за мен и семейството ми - да играеш за Португалия винаги е удоволствие. Кристиано Роналдо вече го няма, но той беше идол за всички в Португалия, включително и за мен. Научих много, откакто получих първата си повиквателна за националния отбор (през юни 2025 г. - б.р.), и съм много щастлив да бъда част от него”, каза 19-годишният Мора след победата на Рома с 3:0 над Сасуоло, в която отбеляза гол.

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Снимки: Gettyimages

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