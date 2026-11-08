Млад талант на Рома се зарадва на повиквателната си за Португалия

Атакуващият халф на Рома Родриго Мора говори за повиквателната си за националния отбор на Португалия преди двубоите от Лигата на нациите през ноември. Младият талант е изключително щастлив от това, че ще може да играе за своята родина и нарече Кристиано Роналдо "идол".

"Това е момент на голяма гордост за мен и семейството ми - да играеш за Португалия винаги е удоволствие. Кристиано Роналдо вече го няма, но той беше идол за всички в Португалия, включително и за мен. Научих много, откакто получих първата си повиквателна за националния отбор (през юни 2025 г. - б.р.), и съм много щастлив да бъда част от него”, каза 19-годишният Мора след победата на Рома с 3:0 над Сасуоло, в която отбеляза гол.

🇵🇹🚨 AS ROMA'S RODRIGO MORA DOESN'T WANT THE CRISTIANO RONALDO NUMBER 7 SHIRT!👀 🇵🇹🗣 Rodrigo Mora: "Regarding my call-up to the Portugal national team, I'm very happy. It's a proud moment for me and my family. Cristiano is someone I was very fortunate to play alongside and share a dressing room with. He's an idol to everyone. Now that he's retiring from international football, we, as Portugal, have a lot to thank him for and for everything he has done for us. Now we'll continue moving forward with everything we have." Journalist: Do you want to wear the number 7 shirt like Ronaldo? 🇵🇹🗣 Rodrigo Mora: "No, no, no. I don't think about that. That's too much, too much. 86 is good [laughs]." https://t.co/eYWxUgkC3Z — The Nassr Tribune™️ (@AlNassrTribune) November 8, 2026

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Снимки: Gettyimages