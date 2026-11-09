Сериозна агитка на ПАОК "атакува" Ботевград за мача с Балкан

"Арена Ботевград" ще "ври и кипи" утре, когато местният Балкан приема ПАОК в мач от седмия кръг на турнира ЕвроКъп. Срещата е с начален час 19:00 часа, а по трибуните на спортното съоръжение се очаква сериозна подкрепа за гръцкия тим.

Пред Sportal.bg организаторите на събитието споделиха, че само организираната агитка на солунския гранд ще бъде от 550 човека, като се очаква и немалко фенове да си закупят билети от свободна продажба.



Секторът на ултрасите ще бъде срещу този на феновете на българския шампион, а за тях е организирано и влизане през отделен вход, за да се избегнат конфликти между двете агитки.

До момента Балкан има само една победа, която постигна в миналия кръг като гост на Босна Роял в Сараево (78-69), но има и пет загуби в сметката си от началото на европейската надпревара.



ПАОК с баланс от 4 успеха и 2 поражения от началото на сезона.

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Снимки: Imago