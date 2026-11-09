Оклахома Сити взе крило на Кингс, за да разреши кадровите си проблеми

Отборът на Оклахома Сити Тъндър привлече в редиците си крилото на Сакраменто Кингс Ник Клифорд, съобщи ESPN.

Чрез сделката "гръмотевиците" се опитват да решат сериозните си кадрови проблеми, които ги споходиха още в началото на сезона. Три седмици след неговото начало тимът е без трима от петимата си титуляри - Джейлън Уилямс, Кейсън Уолъс и Чет Холмгрен, които са с травми, като за първите двама прогнозите са, че едва ли ще бъдат готови за игра до края на кампанията.

В замяна на услугите на Клифорд Сакраменто ще получи два избора във втория кръг на драфта. От началото на сезона 24-годишното крило има по 1,6 точки, 0,9 борби и 1 асистенция средно на мач.

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