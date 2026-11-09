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Кралят на Чикаго: Леброн Джеймс вече е най-резултатният играч срещу "биковете" в историята

  • 9 ное 2026 | 10:14
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Кралят на Чикаго: Леброн Джеймс вече е най-резултатният играч срещу "биковете" в историята

Филаделфия 76ърс продължава впечатляващото си представяне от началото на сезона в НБА, след като се наложи над Чикаго Булс със 127:121 като гост. Триото Джейлън Браун, Тайрийз Макси и Леброн Джеймс бе в основата на успеха, комбинирайки се за общо 78 точки.

Браун поведе победителите с 29 точки, реализирайки 11 от 22 опита от игра. Макси се отличи с 27 точки, а Леброн Джеймс записа най-резултатния си двубой с екипа на 76ърс до момента, отчитайки се с 22 точки. Джоел Ембийд оформи дабъл-дабъл с 18 точки и 10 борби, а новобранецът Ви Джей Еджком добави 13 точки за успеха.

С баланс от девет победи и две загуби тимът на Филаделфия остава начело в Източната конференция. Това е най-силният старт на франчайза след първите 11 срещи от сезон 2000/01 насам, когато тимът откри кампанията с десет успеха и едно поражение.

В хода на срещата Джеймс постигна и ново забележително историческо постижение. Точна стрелба от зоната за три точки в четвъртата минута на двубоя му осигури общо 1897 точки в кариерата срещу „биковете“ в 70 мача от редовния сезон. Така той изпревари легендарния Карийм Абдул-Джабар (1895 точки в 76 срещи) и вече е най-резултатният баскетболист срещу Чикаго в историята на лигата.

За Чикаго Булс Джош Гиди завърши с 19 точки, 15 асистенции и 7 овладени топки, а Матас Бузелис също добави 19 точки. Кейлъб Уилсън вкара 18, Джейлън Смит записа 17, Айзък Окоро се отчете с 12, а Ноа Есенге реализира 10 точки. Въпреки това домакините инкасираха седмо поредно поражение и вече са с актив от 1-8, изравнявайки третия най-слаб старт след девет двубоя в клубната история.

За Джейлън Браун мачът бе генерална репетиция преди първия му официален сблъсък срещу бившия му отбор Бостън Селтикс, след като бе трейднат през лятото. Филаделфия приема шампионите от Бостън във вторник, докато Чикаго ще бъде домакин на Сан Антонио в сряда.

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