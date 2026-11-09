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Левски привлече американски гард

  • 9 ное 2026 | 15:54
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Левски привлече американски гард

Отборът на Левски привлече американския гард Кейвион Макклейн, съобщиха от клуба в социалните мрежи.

"Бърз и експлозивен плеймейкър, който се отличава с добра стрелба и умение да създава положения за съотборниците си", представиха от лагера на "сините" новото си попълнение.

"Статистика от последния му сезон в NCAA (2025/26): 17.1 точки, 5.5 асистенции, 2.8 борби и 1.8 откраднати топки.

Добре дошъл в синьото семейство", добавиха от Левски.

"Сините" стартираха с пет поредни загуби сезона в Sesame Национална баскетболна лига, а в следващия си двубой ще гостуват на Ботев Враца на 14 ноември (събота) в "Арена Ботевград".

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