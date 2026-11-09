Николай Михайлов е MVP на кръг №5 в Sesame НБЛ

Отборът на Ботев Академик победи с 96-93 Ямбол в мач от петия кръг на Sesame Национална баскетболна лига, а играчът на пловдивския тим Николай Михайлов спечели приза за най-полезен играч на кръга, след като изигра много силен двубой.

За 39:12 минути на паркета в зала "Диана" той се разписа с 28 точки, 15 борби, 3 асистенции и 3 откраднати топки, за да постигне КПД 42.

Снимка: НБЛ

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