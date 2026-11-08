Димитър Митев завърши на 32-о място в общия старт по колоездене на шосе на Младежките олимпийски игри

Димитър Митев завърши на 32-о място в общия старт по колоездене на шосе на Младежките олимпийски игри в Дакар 2026. 17-годишният българин измина трасето с дължина 76.5 километра за 1:54:41 час в горещото време в сенегалската столица. Той се движеше 16-и с основната група на около половината на дистанцията, след което темпото му спадна и не успя да навакса.

Шампион след силен финален спринт стана Дан Вилмсен (Белгия) с 1:47:0 час. Втори и трети със същото време са съответно Степан Бортник (Русия) и Кейлъб МакКензи (Австрия), който водеше през по-голямата част от надпреварата.

Общо 33-а състезатели завършиха от 39 стартирали.

На 10 ноември Димитър Митев ще участва в индивидуалното бягане по часовник.

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Снимки: Gettyimages