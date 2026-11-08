Чаби Алонсо след загубата на Челси: Не ни е виновен съдията

Мениджърът на Челси Чаби Алонсо смята, че неговият отбор не е бил достатъчно търпелив и креативен в атака при загубата с 0:1 от Съндърланд във Висшата лига. Испанецът определи двубоя като изключително равностоен, но посочи няколко аспекта от играта на своя тим, които не са били на необходимото ниво.

Единственото попадение дойде след отсъдена дузпа, а Алонсо пое отговорност за ситуацията, вместо да насочи критики към съдийството.

„Мачът беше много, много равностоен. Нямаше много положения. Голът дойде от дузпата. Можехме да се справим по-добре, а след това не се случи много. Беше изравнен двубой, но е жалко, че именно този детайл им даде преднина“, коментира Алонсо пред “Би Би Си”.

Според испанеца основният проблем за Челси е бил свързан с действията на тима в последната третина на терена. Съндърланд е действал компактно в защита, а лондончани не са успели да намерят необходимите решения срещу ниския блок.

„Не създавахме достатъчно положения в последната третина срещу ниския блок. Не движехме топката достатъчно бързо, не контролирахме и не успявахме да задържаме атаките си там. В такива ситуации трябва да бъдеш търпелив. Говорихме за това и на почивката. Имаше много накъсвания, но в подобни мачове трябва да сме по-търпеливи“, заяви той.

Алонсо призна и че защитата на Челси не се е справила достатъчно добре с физическата мощ на Браян Броби, който е създавал проблеми на лондончани.

„Можеше да се справим. Говорихме за това и работихме през седмицата, за да контролираме неговата мощ. В няколко ситуации обаче със сигурност не се справихме добре“, каза мениджърът.

Той не пожела да коментира категорично решението за дузпата, след която Съндърланд стигна до победния гол, тъй като не е гледал повторение на ситуацията.

„Не съм я гледал отново. Няма какво да коментирам за съдията. Това е наша грешка. Можехме да се справим по-добре“, лаконичен бе Алонсо.

Испанецът обаче призна, че е имало и потенциална ситуация за дузпа в полза на Челси при пробив на Коул Палмър.

„Не съм гледал ситуацията с Коул, но е възможно да е имало основание да бъде отсъдена. А другата ситуация е такава, която можехме да защитим по-добре и това беше наша грешка“, обясни той пред “Скай Спортс”.

Алонсо разкри и какво се е опитвал да промени по време на двубоя, докато стоеше край тъчлинията: „Опитвах се да намеря решения. Липсваше ни малко скорост при движението на топката, както и малко повече търпение. Когато играеш срещу нисък блок, трябва да създаваш положения. Ние нямахме достатъчно търпение и креативност, за да го направим. Затова и не бяхме близо до това да отбележим“, каза наставникът.

Според Алонсо Челси е можел да се представи по-добре и през второто полувреме. Лондончани натиснаха в заключителните минути, но така и не успяха да стигнат до изравнително попадение.

Въпреки разочарованието от поражението, испанецът подчерта, че Челси все още се намира в процес на развитие и подобряване.

„Това е Премиър лийг. За да бъдеш постоянен в такива серии от мачове, трябва да продължаваш да се развиваш. Ние все още се развиваме и подобряваме. Днес със сигурност усещането не е най-доброто, но ще имаме време да анализираме случилото се и да се върнем през ноември и декември, като продължим да прогресираме“, завърши Алонсо.

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