Марко Бедзеки: Това е състезанието, което заслужавахме

Марко Бедзеки беше повече от категоричен в надпреварата за Гран При на Катар, в която той стартира от полпозишъна и стигна до победата, водейки във всеки един метър на състезателната дистанция на „Лусайл“.

May the BEZ celebrations begin 🎉 #QatarGP 🇶🇦 https://t.co/DVAfVcrjkj — MotoGP™🏁 (@MotoGP) November 8, 2026

След шестата си победа за сезона в MotoGP пилотът на Априлия заяви, че това е било състезанието, което той и отборът му са заслужавали. Италианецът също така добави, че отпадането му от спринта след контакта с Марк Маркес прави днешния му триумф още по-сладък.

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„Чувството е страхотно. Много съм щастлив, това е състезанието, което заслужавахме. Огромни благодарности за всички в отбора, за всички във фабриката в Ноале, един фантастичен уикенд за нас. Бяхме много бързи, чувствах се много комфортно на мотора.



„Жалко за вчера, но това е част от спорта. Да отговорим по този начин прави нещата още по-добри. Така че съм много щастлив. Сега най-накрая ще се прибера у дома за малко, нямам търпение да видя семейството ми, приятели ми и кучето ми. Ще почина малко и се насочваме към Португалия.

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Снимки: Gettyimages