Реал Сосиедад загърби загубата в баското дерби

Реал Сосиедад се надигна след загубата в баското дерби срещу Атлетик и спечели с 1:0 срещу Райо Валекано в мач от 12-тия кръг на Ла Лига. По този начин тимът от Сан Себастиан ще изкара паузата на пето място. Столичани пък вече имат пет загуби и са близо до изпадащите.

Ори Оскарсон реализира единствения гол в 67-ата минута след отлично подаване на Андер Баренечеа. Малко след това обаче последният напусна с травма и вероятно ще отпадне от групата на националния тим на Испания за идните мачове от Лига на нациите.

Двубоят на “Аноета” беше равностоен, но попадението на Оскарсон наклони везните в полза на Реал Сосиедад.

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