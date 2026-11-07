Ефектът „нов треньор“ не проработи за Еспаньол срещу Депортиво

Еспаньол и новакът Депортиво Ла Коруня не се победиха и завършиха 0:0 в мач от 12-тия кръг на Ла Лига. Въпреки че имаха повече възможности и това бе първият официален мач на новия треньор Едер Сарабия, „папагалчетата“ не успяха да се поздравят с успех в този неособено атрактивен двубой.

Така Еспаньол вече с 12 точки и заема временната 13-а позиция. С три пункта повече е Депортиво, който е на 8-о място.

Домакините бяха по-активният отбор през първата част, като удари на Роберто Фернандес и Алехандро Сантяго трябваше да бъдат спасявани от стража на галисийци Лео Роман.

През второто полувреме за Ла Коруня в игра се появи Пиер-Емерик Обамеянг, но пак Еспаньол бе отборът, който търсеше попадение. Опасен удар от дистанция на Еду Експозито беше отразен от Роман. В самият край на двубоя пък Роберто Фернандес имаше златен шанс да отбележи решителния гол, но ударът му от наказателното поле бе блокиран от бранител на гостите. Така срещата прикючи при нулево равенство.

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Снимки: Imago