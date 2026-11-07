Кой срещу кого в четвъртфиналите на Област Пловдив за купата на АФЛ

Осем отбора влизат в заключителните битки, които ще определят победителя от Област Пловдив в турнира за купата на Аматьорската футболна лига. Към седемте тима от Югоизточната Трета лига, се присъедини и един отбор от областната А група. Става въпрос за СФК Раковски (Раковски), който е победител от предварителните кръгове на областта. Следват най-важните битки. Жребият, изтеглен в Зоналния съвет на БФС – Пловдив определи съперниците в четвъртфиналите. Най-добрия отбор от осемте, ще представлява Област Пловдив в междуобластните квалификации на турнира, за определяне на победителя на Югоизточна България.

Купа на АФЛ – Югоизточна България, Област Пловдив – четвъртфинали

11 ноември 2025 г., сряда, 14:30 часа:

СФК Раковски (Раковски) - Марица (Милево)

Гигант (Съединение) – Секирово (Раковски)

Атлетик (Куклен) - Марица (Пловдив)

Спартак (Пловдив) - Левски (Карлово)

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