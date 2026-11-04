Български вратар триумфира с Порто над Наполи в младежката Шампионска лига

Българският вратар Антони Николов беше титуляр за младежкия отбор на Порто при победата с 3:1 над Наполи в двубой от четвъртия кръг на Младежката Шампионска лига. 17-годишният страж започна от първата минута и помогна на „драконите“ да стигнат до третия си успех в надпреварата, като единственото попадение във вратата му падна в заключителната част на срещата.Португалците поведоха още в 7-ата минута, когато Тиаго Силва реализира дузпа. След почивката Едуардо Ферейра (50') и Дуарте Куня (64') увеличиха преднината на домакините до 3:0, преди Кристиан Ликардо да отбележи почетното попадение за Наполи в 71-вата минута. Николов, който е роден през 2008 година, продължава да трупа ценен опит в академията на португалския гранд.

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