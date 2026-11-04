Трима български атлети ще участват на Младежките олимпийски игри в Сенегал

Четвъртите младежки олимпийски игри в Дакар (Сенегал) бяха открити на 31 октомври, а атлетиката ще се проведе от 8 до 10 ноември. Трима са българските атлети, които ще участват в първото африканско издание на това състезание: Зара Илиева на 3000 м; Васил Антонов на 400 м и Стилиян Орлинов на скок дължина.

16-годишната Илиева отива в Дакар с личен рекорд на 3000 м – 9:48.56, а през годината направи и национален рекорд на 5000 м за девойки под 18 години със 17:20.08.

Антонов също направи няколко национални рекорда на 200 м, 400 м и 4х100 м през годината и участва на европейско и световно първенство за юноши и девойки. Роден на 1 януари 2009-а година той ще бъде и най-големият атлет на тези игри сред връстниците си.

Орлинов изравни националния рекорд на скок дължина за юноши под 18 години със 7.55 на финала на Европейското първенство за тази възраст.

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