Ясен е планът за 110-ото издание на Джиро д'Италия

110-ото издание на Колоездачната обиколката на Италия беше официално представено днес в зала „Синополи“ на Аудиториума „Парко дела Музика Енио Мориконе“ в Рим. Надпреварата ще се проведе от 8 до 30 май, със старт в Триест и финал в Рим. Маршрутът е с обща дължина 3418,9 километра и включва 50 250 метра положителна денивелация, шест етапа за спринтьорите, осем среднопланински, пет високопланински и два индивидуални етапа по часовник. Предвидени са и два почивни дни.

The wait is over. Here’s the 2027 Giro d’Italia! 🩷 L’attesa è finita. Ecco il Giro d’Italia 2027! 🩷 #GirodItalia #TheRoute https://t.co/Q1GScBovq5 — Giro d'Italia (@giroditalia) November 3, 2026

Представянето беше водено от Пиерлуиджи Пардо и Кристина Фантони, а бившите професионални колоездачи Елена Чекини, Джакомо Ницоло и Морено Мозер разясниха техническите особености на маршрута.

Домакин на събитието беше Алесандро Онорато, отговарящ за големите събития, спорта, туризма и модата в администрацията на Рим. Присъстваха и водещи представители на групата RCS: Урбано Кайро, президент на RCS MediaGroup; Паоло Белино, изпълнителен директор на RCS Sports & Events; Лука Гуерчилена, оперативен директор и директор по колоезденето в RCS Sports & Events; Матео Мурсия, директор по приходите в RCS Sports & Events; и Стефано Бариджели, главен редактор на "Гадзета дело спорт".

Ето и подробностите за маршрута на надпреварата, организирана от "Гадзета дело спорт", започвайки с първата седмица. Стартът ще бъде даден с хълмист етап, който започва и завършва в Триест, като 40 километра от трасето преминават през Словения. Вторият етап ще се проведе изцяло на словенска територия, а с третия, който крие немалко опасности, колоната ще се завърне в Италия.

The mountains have the final say ⛰🩷 Gavia. Mortirolo. Monte Zoncolan. Three names that can turn the Giro upside down. Six stages, everything still to play for. This is where the Maglia Rosa will be decided. And then, Rome. 🔥 Beyond the battles on the road, discover the ancient paths that make the final stages of the Giro d’Italia a journey beyond the race 🥾🎒 . L'ultima parola spetta alle montagne ⛰🩷 Gavia. Mortirolo. Monte Zoncolan. Tre nomi capaci di ribaltare il Giro. Sei tappe, tutto ancora da decidere. È qui che ci si gioca la Maglia Rosa. E poi, Roma. 🔥 Oltre alle battaglie sulle strade del Giro, scopri i cammini spirituali che rendono le ultime tappe un viaggio che va oltre la corsa 🥾🎒 #GirodItalia #TheRoute — Giro d'Italia (@giroditalia) November 3, 2026

На четвъртия ден спринтьорите ще имат възможност да се борят за победата в Мизано Адриатико, където финалът ще бъде на пистата „Марко Симончели“. Следва етапът от Филотрано до Сасотето, предназначен за големите фаворити в генералното класиране и посветен на Микеле Скарпони по случай десетата годишнина от смъртта му.

След отсечката от Алба Адриатика до Ланчано идва индивидуалното бягане по часовник от Сулмона до Кампо ди Джове, което ще завърши с изкачване. През уикенда Неапол ще посрещне финал на етап от Джирото за шеста поредна година, а след това предстои планински финал на Монте Ливата — изкачване, което вече беше включено в маршрута на Giro Next Gen през 2026 г.

Some journeys aren’t measured in miles, but in the emotions that bring generations together and in a passion that lives forever in the heart of every fan. 💗 Ci sono viaggi che non si misurano in chilometri, ma nelle emozioni che uniscono generazioni e in una passione che vive per sempre nel cuore di ogni tifoso. 💗 #GirodItalia #TheRoute — Giro d'Italia (@giroditalia) November 3, 2026

Втората седмица започва в Централните Апенини, след което спринтьорите ще получат нов шанс за победа с финал на автомобилната писта „Муджело“. Надпреварата ще остане в Тоскана и за етапа от Монтекатини до Дзери, посветен на легендарния Джино Бартали, с преминаване през прохода Пасо дей Дуе Санти.

Следва възможност за спринтьорите в Реджо Емилия, а след това идва тежкият планински етап с финал на Пиани ди Бобио/Валторта, който включва 4900 метра положителна денивелация. Колоездачите ще трябва да преодолеят изкачванията Гизало, Кулмине ди Сан Пиетро, Мираголо Сан Салваторе и Алино. В неделя предстои индивидуално бягане по часовник с дължина 37,3 километра от Монца до Милано, като стартът ще бъде даден на територията на легендарната автомобилна писта „Аутодромо Национале“ в Монца.

Третата седмица ще бъде решаваща за крайното класиране. След последния почивен ден битката ще се поднови с етапа от Сондрио до Априка, който включва двойно изкачване на страховития Мортироло, както и преминаване през Гавия — най-високата точка в тазгодишното издание, известна като Чима Копи, на 2618 метра надморска височина.

На следващия ден спринтьорите ще получат още една възможност в етапа от Киари до Во, преди колоната отново да се отправи към планините. Етапът от Роверето до Мадона ди Кампильо ще предложи седмия планински финал в това издание на Обиколката на Италия. След него предстои отсечката от Роверето до Сачиле, дълга 199 километра и с 3000 метра положителна денивелация. Тя ще бъде идеална възможност за колоездачите, които обичат атаките и откъсванията, в навечерието на последния височинен финал.

Шест години след победата на Лоренцо Фортунато Обиколката на Италия се завръща на легендарния Монте Дзонколан. Етапът ще започне в Порденоне и ще включва изкачване в Карнийските Алпи по изключително тежкия склон откъм Оваро — същия, по който през 2018 г. до победата достигна Крис Фрум.

Надпреварата ще завърши с превърналия се вече в традиция заключителен параден етап в Рим. За пета поредна година победителят в Обиколката на Италия ще вдигне към небето знаменития трофей „Сенца Фине“ („Безкрайният трофей“) във Вечния град.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google