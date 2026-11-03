Ясен е планът за 110-ото издание на Джиро д'Италия

110-ото издание на Колоездачната обиколката на Италия беше официално представено днес в зала „Синополи“ на Аудиториума „Парко дела Музика Енио Мориконе“ в Рим. Надпреварата ще се проведе от 8 до 30 май, със старт в Триест и финал в Рим. Маршрутът е с обща дължина 3418,9 километра и включва 50 250 метра положителна денивелация, шест етапа за спринтьорите, осем среднопланински, пет високопланински и два индивидуални етапа по часовник. Предвидени са и два почивни дни.
Представянето беше водено от Пиерлуиджи Пардо и Кристина Фантони, а бившите професионални колоездачи Елена Чекини, Джакомо Ницоло и Морено Мозер разясниха техническите особености на маршрута.
Домакин на събитието беше Алесандро Онорато, отговарящ за големите събития, спорта, туризма и модата в администрацията на Рим. Присъстваха и водещи представители на групата RCS: Урбано Кайро, президент на RCS MediaGroup; Паоло Белино, изпълнителен директор на RCS Sports & Events; Лука Гуерчилена, оперативен директор и директор по колоезденето в RCS Sports & Events; Матео Мурсия, директор по приходите в RCS Sports & Events; и Стефано Бариджели, главен редактор на "Гадзета дело спорт".
Ето и подробностите за маршрута на надпреварата, организирана от "Гадзета дело спорт", започвайки с първата седмица. Стартът ще бъде даден с хълмист етап, който започва и завършва в Триест, като 40 километра от трасето преминават през Словения. Вторият етап ще се проведе изцяло на словенска територия, а с третия, който крие немалко опасности, колоната ще се завърне в Италия.
На четвъртия ден спринтьорите ще имат възможност да се борят за победата в Мизано Адриатико, където финалът ще бъде на пистата „Марко Симончели“. Следва етапът от Филотрано до Сасотето, предназначен за големите фаворити в генералното класиране и посветен на Микеле Скарпони по случай десетата годишнина от смъртта му.
След отсечката от Алба Адриатика до Ланчано идва индивидуалното бягане по часовник от Сулмона до Кампо ди Джове, което ще завърши с изкачване. През уикенда Неапол ще посрещне финал на етап от Джирото за шеста поредна година, а след това предстои планински финал на Монте Ливата — изкачване, което вече беше включено в маршрута на Giro Next Gen през 2026 г.
Втората седмица започва в Централните Апенини, след което спринтьорите ще получат нов шанс за победа с финал на автомобилната писта „Муджело“. Надпреварата ще остане в Тоскана и за етапа от Монтекатини до Дзери, посветен на легендарния Джино Бартали, с преминаване през прохода Пасо дей Дуе Санти.
Следва възможност за спринтьорите в Реджо Емилия, а след това идва тежкият планински етап с финал на Пиани ди Бобио/Валторта, който включва 4900 метра положителна денивелация. Колоездачите ще трябва да преодолеят изкачванията Гизало, Кулмине ди Сан Пиетро, Мираголо Сан Салваторе и Алино. В неделя предстои индивидуално бягане по часовник с дължина 37,3 километра от Монца до Милано, като стартът ще бъде даден на територията на легендарната автомобилна писта „Аутодромо Национале“ в Монца.
Третата седмица ще бъде решаваща за крайното класиране. След последния почивен ден битката ще се поднови с етапа от Сондрио до Априка, който включва двойно изкачване на страховития Мортироло, както и преминаване през Гавия — най-високата точка в тазгодишното издание, известна като Чима Копи, на 2618 метра надморска височина.
На следващия ден спринтьорите ще получат още една възможност в етапа от Киари до Во, преди колоната отново да се отправи към планините. Етапът от Роверето до Мадона ди Кампильо ще предложи седмия планински финал в това издание на Обиколката на Италия. След него предстои отсечката от Роверето до Сачиле, дълга 199 километра и с 3000 метра положителна денивелация. Тя ще бъде идеална възможност за колоездачите, които обичат атаките и откъсванията, в навечерието на последния височинен финал.
Шест години след победата на Лоренцо Фортунато Обиколката на Италия се завръща на легендарния Монте Дзонколан. Етапът ще започне в Порденоне и ще включва изкачване в Карнийските Алпи по изключително тежкия склон откъм Оваро — същия, по който през 2018 г. до победата достигна Крис Фрум.
Надпреварата ще завърши с превърналия се вече в традиция заключителен параден етап в Рим. За пета поредна година победителят в Обиколката на Италия ще вдигне към небето знаменития трофей „Сенца Фине“ („Безкрайният трофей“) във Вечния град.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google