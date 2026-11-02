Втора категорична победа на Теодор Митев на Младежките олимпийски игри в Дакар

Теодор Митев постигна втора победа в груповата фаза на турнира по бадминтон на Младежките олимпийски игри Дакар 2026. Българинът надделя във втория кръг на група А над Тони Ю (Нова Зеландия) с 21:12, 21:11 за 26 минути на корта, след като доминираше изцяло.

Митев спечели и първия си мач от надпреварата вчера. Утре той излиза срещу водача в схемата Мади Соу (Франция) в третия си двубой. Победителят от него ще се класира за четвъртфиналите от фазата на елиминациите.

По-късно днес Елена Попиванова ще играе в надпреварата на единично при девойките срещу Ромили Вак (Естония).

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