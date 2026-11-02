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Тиролец счупи рекорд на 150 метра над земята

  • 2 ное 2026 | 18:26
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Тиролският слеклайнър (майстор на баланса върху опъната лента) Флориан Цолер се изправи пред поредното си предизвикателство в Австрия. В продължение на осем години Цолер преследва идеята да опъне хайлайн (високо разположено въже за балансиране) между две кабинкови въжени линии. Дължината на трасето е 144 метра, височината достига до 150 метра над земята, а преминаването отнема 15 минути и 30 секунди по лента, широка едва 25 милиметра. Това постижение е повече от два пъти над досегашния световен рекорд от 65 метра за подобно преминаване.

Слеклайнър е човек, който практикува слеклайн – спорт, при който се ходи и балансира върху опъната специална лента между две опорни точки. За разлика от ходенето по въже, лентата е плоска, еластична и леко провиснала, което изисква много добър баланс и концентрация. В конкретния случай Флориан Цолер практикува хайлайн (highline) – разновидност на слеклайна, при която лентата е опъната на голяма височина над земята.

Рекордът бе поставен на една от кабинковите въжени линии в курорта Гургъл, където в края на ноември трябва да се проведе втория слалом за Световната купа по ски алпийски дисциплини за мъже. В съседния на Гургъл курорт Зьолден в края на миналия месец пък бе даден старт на надпреварата в Белия керван с два гигантски слалома.

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