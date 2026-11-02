Стефан Дончев и Лиляна Байлова завоюваха четвърта световна титла в спортните танци

Стефан Дончев и Лиляна Байлова завоюваха четвърта титла за България на Световното първенство по спортни танци в Шладминг (Австрия), което се проведе под шапката на международната конфедерация CSIT.. Българската двойка триумфира със златните медали в категория Over 45 Open Latin, латиноамерикански танци над 45 години.

Към световната титла двамата добавиха и сребърен медал в категория Over 35 Latin.

"Този исторически успех е повод за огромна гордост и признание за българските спортни танци. Поздравления за Стефан Дончев и Лиляна Байлова за невероятните постижения, за труда, постоянството и достойното представяне на България на световната сцена! Гордеем се с вас! Четири световни титли – история, написана със злато!", написаха от българската федерация на клубовете по спортни танци в социалните мрежи.

Петър Величков и Екатерина Александрова взеха златните отличия в категория World Cup Adult A Class Latin.

Владимир Величков и Габриела Рагина се класираха на трето място в Under 21 десетте танца. В същата категория до финал достигнаха Петър Величков и Екатерина Александрова, а Любослав Атков и Калина Христова стигнаха до полуфиналите.

Димитър Георгиев и Любомира Борисова заеха шести място в категория Youth Standard! Любослав Атков и Калина Христова, Димитър Александров и Деа Цветанова бяха полуфиналисти в същата категория.

Кристиян Рангелов и Яница Мицева се наредиха на пето място в категория Under 16 десетте танца. Милен Гюмлиев и Красимира Стефанова пък са шести в Over 55 Open Latin.

"Тези успехи са резултат от много труд, постоянство, талант и отдаденост към спортните танци. Благодарим и на всички, които стоят зад спортистите, подкрепят ги и допринасят за техния път към успехите. Поздравления и за техните треньори и представители на спортните клубове и федерацията - Ангел Александров, Дойка Апостолова, Мартин Марков, Камелия Цветанова, Владимир Одинцов, Иван и Николета Райкови, Цанка Иванова, Георги Найденов, които полагат огромен труд за развитието на състезателите. Благодарности на Министерство на младежта и спорта за оказаната подкрепа, която дава на БФ на клубовете по спортни танци", довиха от федерацията.

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