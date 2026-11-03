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Теодор Митев загуби от водача в схемата на Младежката олимпиада в Дакар

  • 3 ное 2026 | 13:08
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Теодор Митев загуби от водача в схемата на Младежката олимпиада в Дакар

Теодор Митев не успя да се класира за четвъртфиналите на турнира по бадминтон на Младежките олимпийски игри Дакар 2026.

Българинът загуби последния си мач от група А на надпреварата от водача в схемата и номер 1 в световната ранглиста за юноши Мади Соу (Франция) с 16:21, 9:21 за 31 минути.

Така Митев завършва с баланс две победи и едно поражение, а Соу като победител в групата ще играе във фазата на елиминациите.

По-късно днес Елена Попиванова излиза в последния си двубой от груповата фаза срещу Ейми Ван (Нова Зеландия).

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