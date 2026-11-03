Удинезе бързо си намери нов треньор

Паоло Дзанети застава начело на Удинезе, обявиха официално от клуб. Назначението на специалиста стана факт само няколко часа след уволнението на досегашния наставник Коста Руняич. 43-годишният треньор подписа договор с "фриуланите" до 30 юни 2027 година
Дзанети беше без работа от февруари, когато бе освободен от Верона. Сега той поема състав, изпаднал в сериозна криза – Удинезе има актив от едва пет точки след изиграването на десет кръга и се намира в серия от осем поредни мача без победа. Тежката домакинска загуба с 2:5 от Рома в събота окончателно предреши съдбата на Руняич.
Първото изпитание за Дзанети на новия пост ще бъде изключително емоционално – в петък Удинезе гостува на заемащия последното място в таблицата тим на Венеция в директна битка за оцеляване.
В съобщението на „фриуланите“ се припомня, че големият пробив в треньорската кариера на наставника идва през сезон 2020/21, когато именно той класира Венеция в Серия А за първи път след 19-годишна пауза. Дзанети води отбора един сезон в елита, след което работи в Емполи и Верона, извеждайки „джалоблу“ до 14-ата позиция през сезон 2024/25.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Снимки: Imago