Четири спорта с финалисти за наградите "Нощ на звездите"

Състезатели по автомобилизъм, таекуондо, художествена гимнастика и волейбол са финалистите в категория „Спорт“ на тазгодишните награди на фондация „Енчо Керязов“ – „Нощ на звездите“.

По азбучен ред финалистите са: Дарина Нанева, Една Тодорова и Калина Венева - волейбол, Магдалена Вълкова - художествена гимнастика, Никола Цолов - автомобилизъм и Станислав Митков - таекуондо.

Името на победителя в категорията и неговите подгласници ще стане ясно на 5 декември, когато ще се проведе 15-ото издание на „Нощ на звездите“. Церемонията традиционно e под патронажа на президента на Република България.

Тогава един от финалистите ще получи и специалната награда „Роден победител“, която се връчва в категория „Спорт“ от генералния спонсор на церемонията Born Winner.

По време на спектакъла, посветен на талантливите деца на България, ще станат ясни и носителите на отличията в категориите „Образование“ и „Изкуство“.

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