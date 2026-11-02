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Весела Лечева ще се кандидатира за президент на световната стрелба

  • 2 ное 2026 | 11:50
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Весела Лечева ще се кандидатира за президент на световната стрелба

Председателят на Българския олимпийски комитет Весела Лечева обяви официално, че се кандидатира за президент на Международната федерация по спортна стрелба.

Бившата световна шампионка и олимпийска сребърна медалистка на пушка ще се бори за поста в конкуренцията на досегашният президент на Международната федерация по спортна стрелба - Лучано Роси, председателят на европейската централа - Александър Ратнер, както и Константин Пивоваров от Украйна.

Изборният конгрес ще се проведе на 13 и 14 декември в Рим.

"Уважаеми членове на общността в спортната стрелба, след повече от четири десетилетия в спорта, който обичам, реших да предприема следващата стъпка и да се кандидатирам за президент на Международната федерация по спортна стрелба (ISSF)", заяви Лечева в открито писмо, публикувано на профила й във Фейсбук.

"За мен спортната стрелба е нещо много повече от спортна кариера. Тя е път, извървян през целия ми живот - път, който ме е изградил като личност, научил ме е на отдаденост и постоянство, и ми е предоставил възможности и преживявания, за които винаги ще бъда благодарна.

Вярвам, че когато един спорт ти е дал толкова много, ти носиш отговорността да върнеш нещо значимо. Знанията, които придобиваме, опитът, който трупаме, и уроците, които научаваме, не бива да остават само за нас. Те трябва да се превърнат във фундамент за онези, които идват след нас, и в движеща сила за бъдещето на нашия спорт.

Познавам спортната стрелба отвътре. Преминала съм през напрежението, предизвикателствата и решимостта, необходими за състезание на най-високо ниво. Разбирам от какво имат нужда спортистите, с какви трудности се сблъскват националните федерации и какво е нужно, за да се изградят силни и успешни спортни организации. През цялата си кариера съм натрупала лидерски опит, изградила съм международни контакти и съм развила решимостта, необходими, за да поема тази отговорност.

Визията ми е ясна: искам ISSF да бъде организация, която води, вдъхновява и чийто глас се чува.

Амбицията ми не е просто да оглавя международна федерация. Амбицията ми е да помогна за оформянето на бъдещето на спортната стрелба, да укрепя позицията й в рамките на олимпийското и международното спортно движение и да гарантирам, че ISSF ще се превърне в активен и уважаван фактор в дискусиите и решенията, които ще определят бъдещето на световния спорт.

Това бъдеще не може да бъде изградено от един човек. То изисква доверие, открит диалог и споделен ангажимент. Спортистите трябва да бъдат в центъра на нашите решения - те са нашите герои.

Националните федерации трябва да имат силен глас. А всеки член на нашата общност в спортната стрелба трябва да чувства, че е част от една обща кауза.

Готова съм да вложа своя опит, енергия и отдаденост в тази отговорност. Не заради самата позиция, а заради възможността да служа, да допринеса за промяната и да помогна на нашия спорт да върви напред. Тук става въпрос за нещо повече от избори. Става въпрос за бъдещето на нашия спорт.Сега не е време за празни обещания. Време е за лидерство, отдаденост и действия!

Аз мога да го направя. Ние можем да го направим. Заедно", се казва в обръщението на Весела Лечева.

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