Нони Мадуеке: Мак Алистър опита да ми издейства червен картон

Офанзивният футболист на Арсенал Нони Мадуеке изрази мнение, че полузащитникът на Ливърпул Алексис Мак Алистър умишлено е потърсил неговото изгонване. Напрежението между двамата се разрази по време на дербито от Висшата лига, спечелено от „артилеристите“ с минималното 1:0.

Сблъсъкът между състезателите настъпи през второто полувреме, когато играчът на лондонския клуб извърши съприкосновение с глава срещу своя опонент. Ситуацията веднага бе подложена на проверка от системата за видеоарбитраж (ВАР) за потенциално директно изгонване. В крайна сметка реферите прецениха, че няма основание за червен картон, а столичани съумяха да опазят преднината си от един гол до края на срещата.

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„Ако трябва да бъда напълно откровен, не мисля, че стана нещо сериозно. Главният арбитър не видя причина за картон, нито пък ВАР, така че всички се съгласихме с тази преценка. Движението ми беше естествено, а той подходи хитро и опита да ми изкара червен картон. Честно казано, в такъв момент знаеш, че с ВАР всичко е възможно – всичко зависи от интерпретацията. Не знам какво точно обсъждаха, но за щастие не се стигна до изгонване“, сподели Мадуеке в интервю за „Скай Спортс“.

Благодарение на спечелените три точки Арсенал оглави временното подреждане в шампионата с актив от 24 точки, изпреварвайки Манчестър Сити, който има 21. Ливърпул остава на петата позиция с 15 пункта.

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