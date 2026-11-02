Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Футбол свят

Нони Мадуеке: Мак Алистър опита да ми издейства червен картон

  • 2 ное 2026 | 13:20
  • 114
  • 0

Офанзивният футболист на Арсенал Нони Мадуеке изрази мнение, че полузащитникът на Ливърпул Алексис Мак Алистър умишлено е потърсил неговото изгонване. Напрежението между двамата се разрази по време на дербито от Висшата лига, спечелено от „артилеристите“ с минималното 1:0.

Сблъсъкът между състезателите настъпи през второто полувреме, когато играчът на лондонския клуб извърши съприкосновение с глава срещу своя опонент. Ситуацията веднага бе подложена на проверка от системата за видеоарбитраж (ВАР) за потенциално директно изгонване. В крайна сметка реферите прецениха, че няма основание за червен картон, а столичани съумяха да опазят преднината си от един гол до края на срещата.

Джейми Карагър разкритикува остро Алексис Мак Алистър: Това е срамно
Джейми Карагър разкритикува остро Алексис Мак Алистър: Това е срамно

„Ако трябва да бъда напълно откровен, не мисля, че стана нещо сериозно. Главният арбитър не видя причина за картон, нито пък ВАР, така че всички се съгласихме с тази преценка. Движението ми беше естествено, а той подходи хитро и опита да ми изкара червен картон. Честно казано, в такъв момент знаеш, че с ВАР всичко е възможно – всичко зависи от интерпретацията. Не знам какво точно обсъждаха, но за щастие не се стигна до изгонване“, сподели Мадуеке в интервю за „Скай Спортс“.

Благодарение на спечелените три точки Арсенал оглави временното подреждане в шампионата с актив от 24 точки, изпреварвайки Манчестър Сити, който има 21. Ливърпул остава на петата позиция с 15 пункта.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Футбол свят

Ерик тен Хаг предупреди, че Манчестър Юнайтед може да изпадне от Премиър лийг

Ерик тен Хаг предупреди, че Манчестър Юнайтед може да изпадне от Премиър лийг

  • 2 ное 2026 | 12:07
  • 857
  • 1
Солскяер: Имам недовършена работа в Манчестър Юнайтед, не виждате дявола в Карик

Солскяер: Имам недовършена работа в Манчестър Юнайтед, не виждате дявола в Карик

  • 2 ное 2026 | 12:00
  • 2461
  • 1
Моуриньо намери печелившата формула в Реал Мадрид

Моуриньо намери печелившата формула в Реал Мадрид

  • 2 ное 2026 | 11:28
  • 3294
  • 3
Кай Хавертц стана най-резултатният германец в Премиър лийг

Кай Хавертц стана най-резултатният германец в Премиър лийг

  • 2 ное 2026 | 11:18
  • 1344
  • 3
Джейми Карагър разкритикува остро Алексис Мак Алистър: Това е срамно

Джейми Карагър разкритикува остро Алексис Мак Алистър: Това е срамно

  • 2 ное 2026 | 10:47
  • 2721
  • 7
Поощрява ли ВАР симулациите и защо Исак не получи дузпа

Поощрява ли ВАР симулациите и защо Исак не получи дузпа

  • 2 ное 2026 | 10:16
  • 7881
  • 22
Виж всички

Водещи Новини

Левски чака сериозна подкрепа с Ягелония, близо 20 000 билета вече са продадени

Левски чака сериозна подкрепа с Ягелония, близо 20 000 билета вече са продадени

  • 2 ное 2026 | 12:32
  • 5340
  • 16
Италия ликува! Андреа Кими Антонели е новият световен шампион във Формула 1

Италия ликува! Андреа Кими Антонели е новият световен шампион във Формула 1

  • 2 ное 2026 | 00:24
  • 43706
  • 46
Поощрява ли ВАР симулациите и защо Исак не получи дузпа

Поощрява ли ВАР симулациите и защо Исак не получи дузпа

  • 2 ное 2026 | 10:16
  • 7881
  • 22
Ще успее ли Черно море да остави трудния старт зад гърба си?

Ще успее ли Черно море да остави трудния старт зад гърба си?

  • 2 ное 2026 | 07:26
  • 5602
  • 8
Арда и Септември влизат в мача помежду си в различно настроение

Арда и Септември влизат в мача помежду си в различно настроение

  • 2 ное 2026 | 07:17
  • 3055
  • 0
Левски се прицели в играчи от Лига Европа

Левски се прицели в играчи от Лига Европа

  • 2 ное 2026 | 09:01
  • 11441
  • 6