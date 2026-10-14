Гол след гол: Вижте всички попадения от деветия кръг в Елитната група до 15 години

Деветият кръг в Елитната група до 15 години предложи истинска голова фиеста с общо 35 попадения. Голове имаше във всичките осем срещи, като четири отбора отбелязаха по четири или повече пъти.

Най-резултатен бе двубоят между Черно море и Национал, спечелен от столичани с 5:2. Славия се наложи с 5:1 при гостуването си на Шипка Старс, а ЦСКА постигна убедителна победа с 5:0 над Дунав.

Локомотив (Пловдив) спечели железничарското дерби срещу Локомотив (София) с 4:1. Лудогорец победи ЦСКА 1948 с 3:1, докато Марица и Левски записаха класически успехи с по 3:0 съответно над Спартак 1918 и Ботев (Пловдив). Единственото равенство бе между Септември и Етър – 1:1.

В рубриката „Гол след гол“ ви представяме на едно място всички 35 попадения от деветия кръг на първенството.

Насладете се на головете от деветия кръг в Елитната група до 15 години!

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