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Венцеслав Иванов за хикса с лидера

  • 1 ное 2026 | 13:10
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Венцеслав Иванов за хикса с лидера

0:0 приключиха в Берковица, местния Ком и Академик (Свищов). Срещата е от 11-ия кръг на Северозападната Трета лига.

Ком и Академик (Свищов) не вкараха
Ком и Академик (Свищов) не вкараха

Венцеслав Иванов, треньор на домакините коментира пред клубния сайт.

„Шести пореден мач, в който не губим. Доволен съм от битката, която предложихме и не се огънахме нито за момент на лидера в класирането. Съперникът имаше лек превес, но нашият отбор в тактическо отношение и себераздаване беше на висота. Този мач не направихме достатъчно в нападение, за което има осователни причини с оглед отсъствието на голмайстора на групата Ивайло Тодоров, Митко Панов, Емил Петров и Стилиян Асенов. Липсваха ситуациите, които имахме предишните мачове, но в защита с две изключения бяхме почти безупречни. Всяка наша точка спечелена тази есен е безценна, защото е извоювана от почти нов състав, в който преобладават състезатели, които правят първите си стъпки в мъжкия футбол. Именно заради това серията ни е голям успех за нас и всички в клуба сме горди с представянето ни до момента. Това е, което искаме да възпитаме у нашите състезатели – без капризи, без оправдания и извинения да печелят уважението на противниковите отбори, като срещат нашия биткаджийски дух и непримиримост“.

Снимка: komberkovitsa.com

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