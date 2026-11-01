Росен Крумов: Този мач ни беше много силен, превъзхождахме ги

Председателят на Управителния съвет на ОФК Костинброд Росен Крумов говори след равенството 3:3 с ФК Банско.

„Този мач ни беше много силен и то срещу силен отбор в групата. Изпуснахме много положения. Вкарахме много красиви голове. Освен двете дузпи, другия гол и още една ситуация те нямаха нищо друго.

Имахме много атаки, показахме много добра и според мен ги превъзхождахме“, каза Крумов след двубоя. Днес просто нямахме късмет. Направихме майсторски атаки за два от головете, а за другия просто беше красиво изпълнение от далеч. Ако се върна назад, не отстъпвахме особено и на Миньор, просто им дадохме да вкарат три гола от наши грешки“, добави Росен Крумов.

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