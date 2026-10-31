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  2. Янтра (Полски Тръмбеш)

Левски 2007 надви Янтра (Полски Тръмбеш) накрая

  • 31 окт 2026 | 21:04
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Левски 2007 надви Янтра (Полски Тръмбеш) накрая

В град Левски, едноименния тим се наложи с 3:2 над Янтра (Полски Тръмбеш). Срещата е от 11-ия кръг на Северозападната Трета лига. Стана напрегнат двубой, в който гостите често изразяваха недоволство от съдийството. Сториха го в 20-ата минута, когато рефера отсъди дузпа за домакините и Ивайло Иванов я вкара. Друг протест на футболистите на Янтра беше в 27-ата минута, когато втори жълт и червен картон получи Явор Генчев. Брат му, Любомир Генчев изравни резултата, 120 секунди преди почивката. Четвърт час след нея, Габриел Ганчев отново даде преднина на левскарите. Любомир Генчев пак възстанови равенството, този път в 80-ата минута. В 94-ата, гостите поискаха дузпа срещу голмайстора си, но вместо нея получиха трети гол, дело на Асен Медведев.

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