Борусия (М) не успя да пречупи Падерборн

Борусия (Мьонхенгладбах) не успя да продължи кратката си добра серия. След като записа първа победа в Бундеслигата и спечели в Купата на Германия, тимът на Александър Блесин направи нулево равенство в домакинството си на Падерборн и остана на последно място в класирането.

Феновете трябваше да чакат до средата на първото полувреме, за да видят първото голово положение в мача и то бе за гостите. Тогава удар на Баак бе посрещнат от великолепно списание на Батц. Това накара Борусия да вдигне темпото. Робин Хак пробва удар от дистанция, а топката не мина далече от вратата. Падерборн можеше сам да си отбележи гол след, след като Курда насочи топката към собствената си врата. Джо Скали я добута в мрежата, но попадението бе отменено поради нарушение.

⚪⚫| Borussia Mönchengladbach bezbramkowo remisuje z Paderbornem. Drużyna Alexandra Blessina oddała w tym spotkaniu 12 strzałów w tym 4 celne, natomiast Paderborn oddał 13 strzałów i także 4 strzały celne. #BundesTAK #BMGSCP #Bundesliga https://t.co/LGzkIr78ci — Strefa Bundesligi (@StrefaBundesPL) October 31, 2026

След почивката и двата отбора не създадоха много в предни позиции. Видович имаше шанс за гостите, но не затрудни вратаря. Сценарият се повтори и след тази ситуация домакините отново се активизираха, като създадоха най-добрата ситуация в мача. Ваел Мохия навлезе в наказателното поле, но не завърши добре и Нол нямаше големи проблеми.

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Снимки: Imago