Борусия (М) не успя да пречупи Падерборн

Борусия (Мьонхенгладбах) не успя да продължи кратката си добра серия. След като записа първа победа в Бундеслигата и спечели в Купата на Германия, тимът на Александър Блесин направи нулево равенство в домакинството си на Падерборн и остана на последно място в класирането.
Феновете трябваше да чакат до средата на първото полувреме, за да видят първото голово положение в мача и то бе за гостите. Тогава удар на Баак бе посрещнат от великолепно списание на Батц. Това накара Борусия да вдигне темпото. Робин Хак пробва удар от дистанция, а топката не мина далече от вратата. Падерборн можеше сам да си отбележи гол след, след като Курда насочи топката към собствената си врата. Джо Скали я добута в мрежата, но попадението бе отменено поради нарушение.
След почивката и двата отбора не създадоха много в предни позиции. Видович имаше шанс за гостите, но не затрудни вратаря. Сценарият се повтори и след тази ситуация домакините отново се активизираха, като създадоха най-добрата ситуация в мача. Ваел Мохия навлезе в наказателното поле, но не завърши добре и Нол нямаше големи проблеми.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Снимки: Imago