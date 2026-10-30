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Васил Петров: Елементарни голове, мен лично ме е срам

  • 30 окт 2026 | 19:26
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Васил Петров: Елементарни голове, мен лично ме е срам

Наставникът на Спартак (Варна) Васил Петров обяви след тежкото поражение с 1:6 от ЦСКА 1948, че го е срам от представянето на отбора.

“Елементарни голове. Първият е меко казано безотговорно отношение от страна на защитниците. Минава през един, двама, трима и никой не реагира. Вторият също е нелеп. Дузпата няма какво да я коментираме - детинска грешка на Закария.

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За тази емблема трябва да играеш до последно. Мен лично ме е срам. Няма как да не критикуваме футболистите. Винаги съм бил зад тях, но не трябва да спираш до последно. Не омаловажавам динамиката и играта на ЦСКА - скъп отбор с добри футболисти. Със сигурност по-голяма класа от нас.

Ще е най-голямата грешка, ако играчите се обезкуражат. Забравяме по най-бързия начин този мач и гледаме следващия. По най-бързия начин трябва да се реваншират пред феновете, нас и всички.

Има много неща, които трябва да променим във фаза "защита". В главата имам много неща, по които да работим. Няма да излезем в следващия мач с наведена глава", обеща Петров.

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Снимки: Владимир Иванов

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