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Отново ще има биатлонов фестивал Loop One

  • 30 окт 2026 | 16:34
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Отново ще има биатлонов фестивал Loop One

След успешното си дебютно издание през 2025 г. фестивалът Loop One ще се завърне в емблематичния oлимпийски парк в Мюнхен на 17 и 18 октомври 2026 г. Така биатлонът от световна класа отново ще бъде в сърцето на града, а второто издание на събитието ще предложи още по-богата програма.

В Мюнхен ще се съберат някои от най-добрите биатлонисти в света, предвождани от олимпийските шампиони и победители в първото издание на Loop One – италианката Лиза Витоци и французина Ерик Перо. Сред останалите звезди, които ще се състезават по трасето в Олимпийския парк, ще бъдат олимпийските медалисти Стурла Холм Легрейд и Йохан-Олав Смьордал Ботн от Норвегия, както и Елвира Йоберг от Швеция.

Освен състезанията посетителите ще могат да се насладят на разнообразна програма от занимания и развлечения за деца, семейства и фенове от всички възрасти през целия уикенд. Легенди на биатлона и бивши германски състезатели също ще бъдат част от фестивала, като ще се срещат с почитателите и ще споделят своя опит в спорта. Това ще се случва и чрез програмата на Международния съюз по биатлон (IBU) – „Biathlon 4 All“, която ще даде възможност на всеки желаещ лично да опита биатлона.

Билети за седящите и правостоящите места на трибуните край стрелбището могат да бъдат закупени от сайта looponefestival.com. Те ще осигурят на феновете най-добрата гледка към решаващите моменти от състезанията. Достъпът до трасето и цялата фестивална зона ще бъде безплатен, което ще позволи на посетителите да се потопят в атмосферата на събитието и да следят надпреварите от различни точки в Олимпийския парк.

Тази година в събитието ще участват 60 от най-добрите биатлонисти и биатлонистки в света, които ще се състезават в квалификации и финали както в събота, така и в неделя. По този начин феновете ще могат да се насладят на два пълни дни биатлон от най-високо ниво. Програмата ще включва и състезания по парабиатлон в събота.

Разширената състезателна програма надгражда успеха на първото издание на Loop One, което представи биатлона пред нова градска публика в Мюнхен. Около 50 000 посетители се събраха в Олимпийския парк през миналата година, като 18 000 фенове наблюдаваха от трибуните и покрай емблематичното трасе как Лиза Витоци и Ерик Перо печелят първите в историята титли от фестивала Loop One.

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