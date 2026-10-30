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"С усмивка към върха" – документален филм за Лора Христова

  • 30 окт 2026 | 16:06
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"С усмивка към върха" – документален филм за Лора Христова

Българската национална телевизия представя документален филм, посветен на носителката на бронзов медал от Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026 – Лора Христова. Филмът „С усмивка към върха“ е част от поредицата „Спортните таланти на България“. В събота, 31 октомври, от 19:30 ч. по БНТ 3 зрителите ще се пренесат в света на Лора Христова. 

Лентата разказва за дългия и труден път, който едно талантливо, амбициозно и трудолюбиво момиче от Троян трябва да извърви, за да стигне до отличието на най-големия спортен форум. Лъчезарната Лора Христова разкрива какво се крие зад успеха, кои са най-скъпите ѝ хора и какви са целите, които иска да постигне в спорта. Сценарист на филма е Илиян Енев, режисьор е Йоанна Капанова, оператори са Цветан Благоев и Иван Ставрев, а монтажът е дело на Милен Козов. 

Българската национална телевизия обръща фокуса към шест от най-големите имена в зимните дисциплини. Първият филм от поредицата вече се излъчи през юни по БНТ 3, като герой в него беше световният шампион за юноши по биатлон Георги Джоргов. До края на 2026 г. ще бъдат създадени и останалите филми, като се планира тяхното излъчване да бъде по БНТ 3 през събота в 19:30 ч. Следващият герой ще бъде звездата в сноуборда и носител на Световната купа Радослав Янков, като филмa за него зрителите могат да гледат на 14 ноември.  Предишните филми представиха едни от най-успешните състезатели в летните спортове в периода 2023-2024 г.

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