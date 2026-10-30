Франьо фон Алмен спечели наградата "Златен скиор"

Франьо фон Алмен (Швейцария) спечели наградата „Златен скиор“ (Skieur d’Or AIJS Serge Lang Trophy) за 2026 г., която Международната асоциация на ски журналистите (AIJS) връчва на най-добрия скиор за сезона. Трофеят „Златен скиор“, осигурен от Международната федерация по ски и сноуборд (FIS), ще бъде връчен на Фон Алмен през сезона от представители на FIS и президента на AIJS Патрик Ланг.

„Франьо е огромен талант, но има и голямо сърце. Винаги е вълнуващо да наблюдаваш млад скиор, който се изкачва толкова бързо към върха. За по-малко от две години той спечели състезания за Световната купа, стана трикратен олимпийски шампион и заслужи наградата „Златен скиор“ на AIJS.“

Наградата „Златен скиор“ отличава не само спортните постижения на състезателите, но и тяхната харизма и конструктивните им отношения с международните медии. Фон Алмен наследява Федерика Бриньоне (Италия), която спечели отличието през 2025 г., и Марко Одермат (Швейцария), победител през 2024 г. Той е първият специалист в скоростните дисциплини, който печели наградата след Люк Алфан (Франция) през 1997 г. и Матиас Ланцингер (Австрия) през 2008 г.

25-годишният швейцарец от Болтиген спечели три олимпийски титли на Игрите в Милано–Кортина през 2026 г. и беше определен от AIJS като най-сериозния конкурент на Марко Одермат в скоростните дисциплини. Фон Алмен има пет победи за Световната купа на FIS, след като направи своя дебют на европейска земя във Вал Гардена през декември 2023 г. Гласуването беше изключително оспорвано, като Фон Алмен изпревари Бриньоне само с няколко гласа. Гласове получиха и още десетина елитни състезатели, сред които Микаела Шифрин (САЩ), Марко Одермат, Лоик Меяр (Швейцария), Линдзи Вон (САЩ) и Лукас Пинейро Бротен (Бразилия).

„Изключително съм развълнуван и искам да благодаря за наградата „Златен скиор“. Винаги е приятно да погледнеш назад към постигнатото през предишния сезон, но очаквам с още по-голямо нетърпение настоящия. Надявам се да се представя дори по-добре. Ще се видим на пистите", сподели победителят Фон Алмен.

Основана през 1952 г., Международната асоциация на ски журналистите (AIJS) обединява журналисти, отразяващи ски спорта, от цял свят. Всяка година нейните членове гласуват за носителя на наградата „Златен скиор“ на името на Серж Ланг.

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