Арвидсон реализира хеттрик при победа на Детройт, Тейдж Томпсън с пет точки за успех на Бъфало

Виктор Арвидсон отбеляза три гола при победата на Детройт с 4:1 над гостуващия Чикаго в среща от редовния сезон на Националната хокейна лига (НХЛ).

Това беше шести хеттрик за шведския нападател в лигата, а той добави и асистенция при попадението при числен превес на сънародника си Лукас Раймонд.

Конър Бедард вкара за Чикаго, който загуби всяко едно от петте си гостувания през кампанията досега.

Михаил Сергачов донесе победата на Юта с 4:3 над домакина Питсбърг с точен изстрел в 3:27 минута на продължението. Гостите стигнаха до допълнителното време след изравнителен гол на Лоугън Куули една секунда преди края на третия период. Това беше трето попадение за роденият в Питсбърг Куули, който записа четвърти хеттрик в кариерата си. Вратарят Себастиан Коса допринесе с 31 спасявания.

Домакините бяха много близо до победата, след като Бен Киндел се разписа за 3:2 само 25 секунди преди финалната сирена, но не успяха да удържат аванса си. Киндел добави и асистенция.

Тейдж Томпсън отбеляза пет точки и помогна на Бъфало да надделее над домакина Анахайм със 7:6. Томпсън вкара три гола и даде две асистенции, а Зак Бенсън добави попадение и две асистенции. Бъфало изоставаше с 1:3 в средата на първата третина, но с шест поредни гола стигна до обрата. Катър Готие реализира два пъти за Анахайм, който допусна седмо поражение в осем мача.

Куинтън Байфийлд вкара 1:23 преди края на продължението и донесе успеха на Лос Анджелис с 6:5 срещу гостуващия Отава. Байфийлд добави и асистенция, а с гол и асистенция завърши и Артьоми Панарин. Домакините пропиляха аванс от 5:1 в редовното време, но все пак стигнаха до успеха.

Дилан Козънс се отличи с две попадения и асистенция за канадците.

Каролина спечели с 3:2 срещу гостуващия Кълъмбъс и с 24 точки запази лидерската си позиция в лигата.

Пьотр Кочетков отрази 24 шайби и постави нов клубен рекорд за вратар за начало на сезон с девет победи в девет мача като титуляр.

Понтус Холмберг изпъкна с гол и три асистенции, а Тампа Бей постигна шести пореден успех в шест домакинства от старта на кампанията след 6:4 над Уинипег. Антъни Сирели и Брендън Хейгъл добавиха по гол и две асистенции. Защитникът Нийл Пайонк се разписа два пъти в мач номер 600 в кариерата си в лигата, а Марк Шайфли даде три асистенции, но и това не помогна на канадците. Коул Хътсън реализира два гола в мач за Вашингтон за първи път, а столичани постигнаха трета поредна победа след 4:3 срещу домакина Нешвил.

Филип Форсберг също вкара два пъти за домакините, а Роман Йоши даде три асистенции, но това не беше достатъчно.

Кол Кофийлд и Алекс Нюхуук отбелязаха по две попадения, а Монреал надделя над домакина Далас с 5:2, записвайки четвърта поредна победа. Матю Шефер реализира в 33-ата секунда на продължението при успеха на Ню Йорк Айлъндърс с 4:3 над домакина Минесота. Шефер завърши срещата с два гола и асистенция. Робърт Томас и Филип Броберг се отличиха с по попадение и две асистенции и помогнаха на Сейнт Луис да спечели с 4:1 над гостуващия Бостън.

Уилс Смит отбеляза два пъти, а Мейсън Марчмънт допринесе с гол и асистенция за Сан Хосе, който надделя с 3:2 над последния в лигата Ванкувър.

Канадците останаха на дъното на класирането със само три победи в 15 мача и актив от едва 7 точки.

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