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Ивайло Станчев: Отиваме в Девня за точките

  • 30 окт 2026 | 08:12
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Ивайло Станчев: Отиваме в Девня за точките

Утре, Черноморец (Балчик) ще гостува в Девня на едноименния тим. Срещата е от 12-ия кръг на Североизточната Трета лига.

„Предстои ни гостуване на новак в групата, който се представя много достойно през тази кампания. Девня е отбор с доста опитни играчи. Така че се готвим за сериозен двубой. Искаме трите точки и се надявам, че ще успеем да ги вземем. В състава няма контузени или наказани играчи, така че ще трябва да избера най-подходящите хора, които да донесат желания резултат“, коментира пред клубния сайт Ивайло Станчев, треньор на Черноморец.

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